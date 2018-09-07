ضبط تشكيل إجرامي متخصص في التزوير والاستيلاء على المال العام بالإسكندرية

‏تمكنت مباحث الأموال العامة بمديرية أمن الإسكندرية، من ضبط تشكيل إجرامي تخصص في ارتكاب جرائم التزوير والاستيلاء علي المال العام، مستغلين طبيعة عمل المتهمة الأولي بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وتمكنوا من الحصول علي مليون وخمسمائة الف جنيه.



تلقي اللواء محمد الشريف مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من العميد سعيد يوسف رئيس قسم مكافحة جرائم الأموال العامة، يفيد بورود معلومات بقيام العديد من الأشخاص بصرف مبالغ مالية كبيرة بموجب شيكات بنكية صادرة عن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي باعتبارهم مستحقين لها بخلاف الحقيقة وأسفرت تحريات ضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة من صحة المعلومات.



حيث تبين بقيام كلًا من "هالة. س. ف"، مواليد 1986، أخصائي حسابات بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ومقيمة دائرة قسم شرطة المنتزه أول، وزوجها "أسامة. ع. ع"، مواليد 1981، يعمل بشركة لورد للصناعات الدقيقة، مقيم دائرة قسم شرطة المنتزه أول، و"نرمين. ح. ز"، مواليد 1973، مقيمة دائرة قسم شرطة المنتزه أول "هارب"، بتكوين تشكيل إجرامي بزعامة الأولي تخصص في ارتكاب جرائم التزوير والاستيلاء علي المال العام، وتمكين الغير من الاستيلاء علية والمتمثل في أموال الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، مستغلين في ذلك عمل الأولي بالشئون المالية بمكتب تأمينات الحرية، منطقة لوران، دائرة قسم شرطة الرمل أول، وذلك بإضافة بيانات بعض الأشخاص بزعم كونهم مستحقين لها علي خلاف الحقيقة.



بعد تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم ضبط المتهمان الأول والثاني، وبمواجهتهما أقرا بارتكابها الجريمة، وتم ضبط المستندات المؤيدة للواقعة، تحرر المحضر رقم 4914 2018 إداري الرمل أول، وجاري العرض علي النيابة العامة.‏

