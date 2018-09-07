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رسميا.. برشلونة يتعاقد مع آرثر ميلو 6 مواسم

الإثنين 09/يوليه/2018 - 10:05 م
رسميا.. برشلونة يتعاقد مع آرثر ميلو 6 مواسم
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الفجر الرياضي
 

 أعلن نادي برشلونة الإسباني، تعاقده الرسمي مع آرثر ميلو لاعب فريق جيريمو البرازيلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.


وحسم برشلونة الصفقة بقيمة 31 مليون يورو بالإضافة إلي 9 ملايين إضافية مكافأت، بعقد ممدت لمدة 6 سنوات، بعد اتفاق جميع الأطراف على شروط العقد.


وقام برشلونة بوضع 400 مليون يورو شرط جزائي في عقد اللاعب لمنعه من الرحيل لناد آخر، حيث من المنتظر وصوله خلال الساعات القادمة للخضوع للفحص الطبي.


وأكد برشلونة، على أن صفقة آرثر ميلو سوف يتم تقديمها يوم الأربعاء المقبل، بعد اجتياز اللاعب للفحص الطبي والتوقيع على العقود الرسمية.


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