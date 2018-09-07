اليمن: وصول قوات أمنية إلى محور علب لتأمين المناطق الحرة

وصلت قوات أمنية يمنية تابعة لشرطة محافظة صعدة الحدودية مع السعودية، اليوم الاثنين، إلى محور علب لتأمين المناطق التي تم استعادة السيطرة عليها من قبضة جماعة أنصار الله "الحوثيين".



وقال العميد خالد أحمد حسن الخلاسي مدير عام شرطة محافظة صعدة، إن "تشكيل هذه القوات تم بدعم من دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، ومن مهامها استلام المناطق المحررة والعمل على تثبيت الأمن والاستقرار والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة".



وأكد بأنها "سوف تتواجد القوات في جميع جبهات المحافظة خلال فترة وجيزة وفق الخطة المرسومة لإدارة شرطة محافظة صعدة.



يذكر أن القوات الحكومية أعلنت تحقيق تقدم بدعم من قوات التحالف في مديريات "باقم" و"الظاهر" و"كتاف" و"رازح" بمحافظة صعدة، واستعادة مناطق واسعة بعد توسيع عملياتها العسكرية ضد مسلحي جماعة "أنصار الله"، وفتح 5 جبهات بالمحافظة.



وتقود السعودية والإمارات، تحالفا عسكريا منذ 26 مارس 2015، دعمًا للشرعية ممثلة في الرئيس عبد ربه منصور هادي، لاستعادة حكم البلاد من قبضة الحوثيين.



وأسفر النزاع في اليمن عن مقتل أكثر من 10 آلاف مدني يمني، وجرح مئات الآلاف الآخرين، فيما تشير الأمم المتحدة إلى حاجة أكثر من 22 مليون يمني لمساعدات عاجلة.



