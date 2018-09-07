أحمد موسى: 65% من حجم استثمارات الموبيلات كانت تسيطر عليها جماعة الإخوان



وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الاثنين، أن لجنة التحفظ والإدارة والتصرف في أموال جماعة الإخوان تدير 120 مدرسة تابعة للجماعة الإرهابية، بالإضافة إلى إدارة 22 شركة سياحية بفروعها المختلفة.



كشف الإعلامي أحمد موسى، أن 65% من حجم استثمارات الهواتف المحمولة في مصر كانت تسيطر عليها جماعة الإخوان.