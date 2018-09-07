ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

الذهب يرتفع لأعلى مستوى في أسبوعين عند التسوية

الإثنين 09/يوليه/2018 - 09:13 م
الذهب يرتفع لأعلى مستوى في أسبوعين عند التسوية
طباعة
وكالات
 
 ارتفعت أسعار الذهب لتسجل أعلى مستوى في نحو أسبوعين عند تسوية تعاملات اليوم الإثنين، رغم تعافى العملة الأمريكية.

وصعد المعدن الأصفر رغم صعود الدولار منأدنى مستوى منذ منتصف يونيو الماضي والذي سجله في وقت سابق من التعاملات.

ويأتى ارتفاع الذهب مع زيادة التوترات المتعلقة بطريقة خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي بعد استقالة وزيرى الخارجية البريطاني، ومفاوضات "البريكست".

وكان الاقتصاد الأمريكي قد أضاف وظائف بأكثر من التوقعات خلال الشهر الماضي، فيما ارتفع معدل البطالة إلى 4%.

وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم أغسطس بنحو 0.3% إلى 1259.60 دولار للأوقية، وهو أعلى قراءة منذ 26 يونيو، بعد أن سجل مستوى 1266.90 دولار للأوقية في وقت سابق من التعاملات.

وبحلول الساعة 5:50 مساءً بتوقيت جرينتش، صعد سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.3% إلى 1259.05 دولار للأوقية.

وخلال نفس الفترة، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.2% إلى 94.109 دولار.
المزيد عن: سعر جرام الذهب فى مصر سعر الذهب فى مصر الدهب فى مصر اسعار الذهب فى والصاغة اسعار الذهب فى مصر اسعار الذهب بمحلات الذهب اسعار الذهب اليوم فى مصر اسعار الذهب اليوم
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع استقرار الأسعار بعد تولي الحكومة الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات ودية - أندية
كراسنودار - روسيا
-
x
15:00
-
الأهلي - مصر
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/9/2018 9:20:01 PM