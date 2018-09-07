الذهب يرتفع لأعلى مستوى في أسبوعين عند التسوية

ارتفعت أسعار الذهب لتسجل أعلى مستوى في نحو أسبوعين عند تسوية تعاملات اليوم الإثنين، رغم تعافى العملة الأمريكية.





وصعد المعدن الأصفر رغم صعود الدولار منأدنى مستوى منذ منتصف يونيو الماضي والذي سجله في وقت سابق من التعاملات.





ويأتى ارتفاع الذهب مع زيادة التوترات المتعلقة بطريقة خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي بعد استقالة وزيرى الخارجية البريطاني، ومفاوضات "البريكست".





وكان الاقتصاد الأمريكي قد أضاف وظائف بأكثر من التوقعات خلال الشهر الماضي، فيما ارتفع معدل البطالة إلى 4%.





وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم أغسطس بنحو 0.3% إلى 1259.60 دولار للأوقية، وهو أعلى قراءة منذ 26 يونيو، بعد أن سجل مستوى 1266.90 دولار للأوقية في وقت سابق من التعاملات.





وبحلول الساعة 5:50 مساءً بتوقيت جرينتش، صعد سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.3% إلى 1259.05 دولار للأوقية.





وخلال نفس الفترة، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.2% إلى 94.109 دولار.