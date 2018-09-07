عضو بالغرفة التجارية: قانون عربات الطعام أتاح دخول الشباب لسوق العمل (فيديو)
الإثنين 09/يوليه/2018 - 09:13 م
رقية جمال
قال المهندس مروان عبد الرازق عضو الغرفة التجارية ورئيس مجلس إدارة شركة فرانشيز جيت، إن قانون وحدات الطعام المتنقلة أتاح الفرصة لدخول الشباب لسوق العمل.
وأضاف "عبد الرازق"، خلال حواره على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، أن سيارات وحدات الطعام المتنقلة لها العديد من المستويات من استثمار بسيط وحتى آلاف الجنيهات.
وشدد، على أننا بحاجة لتقنين وتنظيم عمل هذه الوحدات للحفاظ على الصحة العامة وجودة المنتج، وإنتهاء الصلاحية لمكونات المنتج الغذائي.
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