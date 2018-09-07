هكذا يمكن أن تستبدل سيارتك "المستعملة" بأخرى جديدة من هوندا

تواصل شركة الفطيم مصر، وكيل علامة هوندا اليابانية في مصر، تقديم خدمات استبدال السيارات المستعملة بأخرى جديدة، وشراء السيارات المستعملة نقدًا، وبيع السيارات المستعملة لعملاء هوندا بضمان يصل لمدة عام.





وقالت الفطيم إن السيارات التي يعرضها العملاء للبيع أو الاستبدال تخضع للمعاينة والتثمين داخل مقر الشركة بالتجمع الخامس، مشيرة إلى أنها تقبل شراء واستبدال سيارات هوندا فقط موديلات من 2006 وحتى 2018.





وأكدت أن إجراءات الفحص والتسعير واحتساب الفارق في حالة الاستبدال لا تستغرق سوى بضع ساعات، ويمكن بعدها للعميل أن تحدد إدارة التعاقدات موعد استلام سيارته الجديدة أو قيمة السيارة في حالة البيع.





وأشارت الشركة إلى أن الراغبين في التمتع بأحد هذه الخدمات التواصل أولاً مع خدمة العملاء عبر الخط الساخن، أو من خلال تسجيل البيانات الشخصية وبيانات السيارة بالموقع الرسمي للشركة على شبكة الإنترنت.



