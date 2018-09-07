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برلماني: من الممكن أن يكون التمريض داعمًا للاقتصاد.. "عايزين نصدر 10 آلاف بنت"

الإثنين 09/يوليه/2018 - 09:08 م
برلماني: من الممكن أن يكون التمريض داعمًا للاقتصاد.. عايزين نصدر 10 آلاف بنت
النائب مكرم رضوان
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كساب أحمد
 
قال النائب مكرم رضوان، عضو اللجنة الصحية بمجلس النواب، إن التمريض يمثل 60% من القطاع الصحي في مصر، لافتًا إلى أن هناك ضرورة لإيجاد منظومة توفر لمصر أحسن تمريض في العالم.

وأضاف "رضوان"، خلال حواره ببرنامح "الحياة في مصر"، المذاع على فضائية "الحياة"، مساء الإثنين، أن التمريض من الممكن أن يكون داعم للاقتصاد المصري، معقبًا: "عايزين نصدر ما لا يقل عن 10 آلاف بنت لأمريكا ودول شرق أسيا ودول الخليج". 

وأضاف أن مصر ستقضي على العجز الموجود في التمريض خلال عامين، لافتًا إلى أن العجز في التمريض لا يزيد عن 20 الف ممرضة فقط.
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