برلماني: من الممكن أن يكون التمريض داعمًا للاقتصاد.. "عايزين نصدر 10 آلاف بنت"

قال النائب مكرم رضوان، عضو اللجنة الصحية بمجلس النواب، إن التمريض يمثل 60% من القطاع الصحي في مصر، لافتًا إلى أن هناك ضرورة لإيجاد منظومة توفر لمصر أحسن تمريض في العالم.





وأضاف "رضوان"، خلال حواره ببرنامح "الحياة في مصر"، المذاع على فضائية "الحياة"، مساء الإثنين، أن التمريض من الممكن أن يكون داعم للاقتصاد المصري، معقبًا: "عايزين نصدر ما لا يقل عن 10 آلاف بنت لأمريكا ودول شرق أسيا ودول الخليج".



