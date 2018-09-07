كل ما تريد معرفته عن منصة نشر الإعلانات على الإنترنت Google AdSense

واحدة من أشهر منصات نشر الإعلانات على الإنترنت هي Google AdSense، برنامج الإعلانات للناشرين والذي توفره جوجل منذ سنوات طويلة.





في مجال الربح من الإعلانات على الإنترنت لأصحاب المواقع يتمركز هذا البرنامج في المرتبة الأولى بالرغم من أنه يواجه منافسة قوية من منافسين كثر، أبرزهم Facebook Audience Network.





ومن المعلوم أن هناك الكثير من المنصات الإعلانية الأخرى التي تعتمد على أدسنس أو إعلانات جوجل وتحصل على الإعلانات منها وتعدي نشرها لتأخذ عمولة وسيطة.





في هذا المقال سنتكلم اليوم عن Google AdSense، وهذه فرص جيدة لمن لا يعرفون الكثير عن هذا البرنامج وسمعوا به فقط من قبل.





قبل استحواذ جوجل عليها

تأسست الخدمة عام 1998 والتي تم اطلاق اسم Applied Semantics عليها عام 2001، وتقف شركة أوينجو Oingo وراء هذه المنصة حيث توصلت إلى خوارزميات من أجل عرض الإعلانات على الإنترنت وبناء برنامج لبيع المساحات الإعلانية وعرض الإعلانات عليها والدفع مقابل النقرة الواحدة.





تمكنت شركة جوجل من الاستحواذ عليها عام 2003 مقابل 102 مليون دولار أمريكي، ثم عملت على استبدال اسمها إلى Google AdSense.





ما هو Google AdSense؟

برنامج إعلاني مهمته هو الوصول إلى مواقع الويب ونشر الوحدات الإعلانية عليها ليعمل على عرض إعلانات ذات صلة بمحتوى كل صفحة الويب او عرض إعلانات متعلقة باهتمام المستخدمين.





عوض أن يعمل صاحب الموقع على التعامل مباشرة مع المعلنين والبحث عنهم وعقد الصفقات وهي الطريقة التي تؤدي أحيانا إلى غياب العائدات لغياب المعلنين أو فشل الإتفاق معهم، يعمل Google AdSense على لعب دور الوسيط بين المعلنين والناشرين.





من جهة أخرى يضمن البرنامج للمعلنين الحصول على زيارات حقيقية ونتائج جيدة ومكافحة التلاعب بالنتائج التي يحصلون عليها، وايضا عرض إعلاناتهم فيمواقع جيدة أو على الأقل تستوفي المعايير المحددة.





مزايا Google AdSense التي تدفعك للإنضمام إليه

يتمتع البرنامج الإعلاني من جوجل أدسنس بالعديد من المميزات ونقاط القوة التي تجعل الناشرين يفضلونه:





- أولا أنه مجاني للإنضمام إليه.





- متطلبات الأهلية سهلة، مما يعني أنه يمكنك تحقيق الدخل من موقعك على الويب أو مدونتك حتى عندما يكون جديدًا.





- هناك مجموعة متنوعة من خيارات الإعلانات والعديد من الخيارات التي يمكنك تخصيصها لتلائم شكل وأسلوب موقعك.





- تدفع جوجل شهريا (إذا كنت تستوفي الحد الأدنى 100 دولار) عن طريق الإيداع المباشر.





- يمكنك عرض الإعلانات على العديد من مواقع الويب من حساب AdSense واحد.





- هناك خيارات لتشغيل الإعلانات على أجهزة الجوال وخلاصات RSS.





- يمكنك إضافته بسهولة إلى حسابات يوتيوب و Blogger.





- لا مجال للنصب عليك من جوجل أو المعلنين.





- لا تحتاج إلى أن تزعج نفسك بالمعلنين فالإعلانات تظهر تلقائيا حسب محتويات الصفحات الخاصة بموقعك إضافة إلى اهتمامات المستخدمين والزوار.





- العائد مقابل النقرة الواحدة يمكن ان يصل إلى ضعة دولارات أو العشرات منها خصوصا إن كان المحتوى جيدا وعالي الجودة إضافة إلى استهداف فئة يدفع المعلنين جيدا مقابل الوصول إليها.





- عرض الأرباح بشكل يومي وفي الوقت الفعلي.





- احصائيات مفصلة تتضمن المشاهدات والبلدات التي جاءت منها النقرات والكثير من التفاصيل التي يمكنها أن تساعدك على تطوير العائدات والأرباح.

عيوب برنامج Google AdSense

كأي برنامج إعلاني آخر هناك عيوب يعاين منها عملاق جوجل والتي يجب أن نتطرق إليها في هذا المقال أيضا.





- يمكن أن تنهي جوجل حسابك في أي لحظة، ولا يمكن أن تكون غفورًا إذا انتهكت القواعد.





- مثل جميع أشكال الدخل عبر الإنترنت، تحتاج إلى زيارات كثيرة من أجل كسب المال.





- عندما ينقر الأشخاص على إعلان أدسنس فإنك تجني بعض المال، ولكن يترك الزائر موقعك أيضًا.





- لا يدفع بالضرورة أكثر من البرامج المماثلة الأخرى.





- مراجعة طلب التقدم للحصول على حساب إعلاني يستغرق وقتا طويلا وهو ما يعد محبطا.





- التوصل برمز pin قبل الحصول على أول دفعة قد تكون عملية معقدة وتواجه فيها بعض المشاكل.





أنواع إعلانات أدسنس

تقدم جوجل مجموعة متنوعة من أنواع الإعلانات لتعمل على موقع الويب الخاص بك، بما في ذلك:





النص: تستخدم الإعلانات النصية الكلمات، إما كوحدة إعلانية (عرض واحد) أو وحدة الوصلات (قائمة العروض)، وتأتي بأحجام مختلفة. يمكنك تخصيص لون المربع والنص والرابط.





الصور: الإعلانات المصوّرة هي إعلانات رسومية. أنها تأتي في مجموعة متنوعة من الأحجام. يمكنك اختيار خيار يمزج بين الإعلانات النصية والمصورة.





إعلانات الفيديو

مربع بحث Google على موقعك: وهو الذي يعرض الإعلانات في نتائج البحث للباحثين على موقعك ويتقاسم معك العائدات حسب النقرات التي تتم على نتائج البحث المدفوعة.

إعلانات متجاوبة مع الموبايل: مختلف الوحدات تدعم حاليا الجوال.

الدفع للناشرين في Google AdSense

تدفع Google شهريا من خلال الإيداع المباشر أو الشيك، ولكنها لن تصدر دفعة AdSense حتى تصل أرباحك أو تتجاوز 100 دولار. إذا لم تكسب 100 دولار في شهر واحد، فستنتقل أرباحك وتضاف إلى الشهر التالي. في كل مرة تصل فيها إلى حد 100 دولار، ستصدر جوجل دفعة في فترة الدفع التالية. من خلال حسابك في AdSense، يمكنك الاطلاع على أرباحك الحالي ، وما هي الإعلانات التي تحقق أكبر عدد من النقرات، وأكثر من ذلك.





أبرز قواعد Google AdSense

يجب أن تركز على المحتوى في موقعك كي تحصل على الزيارات وتظهر في نتائج البحث وتحقق نتائج جيدة، ولا يجب أن يكون إنشاء المحتوى يتم بشكل آليات النسخ واللصق والأساليب الرخيصة الأخرى.





من جهة أخرى تفادى اغراق المحتوى بالإعلانات، وتفادى تحفيز الزوار على الضغط عليها، وتفادى الضغط عليها أو أن تطلب من أصدقائك ذلك.





شراء مساحة الدفع مقابل النقر (PPC) أو استخدام برنامج مصمم لزيادة عدد الزيارات إلى صفحات AdSense يتعارض مع القواعد. تذكر أن جوجل لا تتسامح في كسر القواعد، لذا تأكد من الالتزام بها.





إذا كنت تقدم منتجات أو خدمات على موقعك الإلكتروني ، فقد تجد أن بعض الإعلانات التي تقدمها جوجل تأتي من منافسيك. هناك مشكلة أخرى يمكن أن تحدث هي الإعلانات التي قد لا تكون مشروعة تمامًا أو قد تسيء إلى سوقك. لمنع عرض هذه العروض على موقعك ، يتيح لك Google AdSense منع ما يصل إلى 200 عنوان URL من الظهور على موقعك.