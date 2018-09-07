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نقيب التمريض: التأمين الصحي الجديد سيعالج كل سلبيات المنظومة (فيديو)

الإثنين 09/يوليه/2018 - 08:55 م
نقيب التمريض: التأمين الصحي الجديد سيعالج كل سلبيات المنظومة (فيديو)
نقيب التمريض
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كساب أحمد
 
قالت الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض، إن التمريض يعاني من إنفصام في الشخصية، معقبة: "نفس الممرضة اللي بتشتغل في الحكومة هى اللي بتشتغل في القطاع الخاص، بس الفرق في الإمكانيات".

وأضافت خلال حوارها ببرنامج "الحياة في مصر"، المذاع على فضائية "الحياة"، مساء الإثنين، أن التأمين الصحي الجديد سيعالج كل سلبيات المنظومة الصحية في مصر، لأنه سيوحد الخدمة الصحية في كل القطاعات سواء المستشفى المركزي أو الجامعي.

المزيد عن: نقيب التمريض صحة تمريض التأمين الصحي
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