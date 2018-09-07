إكسسوارات خيالية لخريف 2019 على مدرجات الهوت كوتور.. هل تجرؤين اعتمادها؟ (صور)

في الموسم الحالي من عروض أزياء الهوت كوتور ضمن أسبوع الموضة في باريس، شهد موسم خريف 2019 ظهور بعض قطع الأزياء الخيالية، والتصاميم الضخمة، وأخرى متلألئة إلى جانب الفساتين الانسيابية، كلها سنراها قريباً على السجادة الحمراء خلال المهرجانات القادمة.





وقد قام مصممو الأزياء وبيوت الموضة بتنسيق إبداعاتهم الراقية مع بعض الإكسسوارات الفاخرة "إن لم تكن في منتهى الغرابة"، فهي إكسسوارات من النوع الذي لا نراه إلا على مدرجات الأزياء الراقية.





أبرزها الشعر المستعار المستقبلي الذي صنعه المصمم فرانك سوربيير، وإكسسوارات شعر على شكل شجيرات من عرض موريزيو غالانت.





أما المصمم جون غاليانو فقدم خلال عرض ميزون مارغييلا حذاء بلاتفورم مزينا بحوامل الهواتف، إلى جانب إكسسوارات مطبعة ثلاثية الأبعاد.



