أحمد مراد في حوار مفتوح مع الجمهور بمكتبة ألف (صور)

وأدار الحوار الكاتب عمادالدين العادلي، وحضره لفيف من قراء ومعجبي مراد من الشباب.





وقال "العادلي" إن أحمد مراد أحد المساهمين في عودة فضيلة قراءة الأدب بين الشباب، بداية من رواية "فيرتيجو" التي حققت نجاح كبير رغم عدم معرفة الجمهور بهوية أحمد مراد.





وأضاف "العادلي" أن مراد دائمًا ما يقدم الجديد والدهشة، لافتًا إلى الأدب الجيد هو الذي يثير بداخل القرّاء المتعة والدهشة.





من جانبه، أعرب "مراد" عن سعادته بوجوده وسط جمهوره، لافتًا إلى أن مكتبات ألف ساهمت في وصول الأعمال الأدبية لمختلف محافظات مصر.