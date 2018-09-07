ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

الزمالك يستدعي طارق حامد للتحقيق ويحرمه من معسكر ألمانيا

الإثنين 09/يوليه/2018 - 08:48 م
الزمالك يستدعي طارق حامد للتحقيق ويحرمه من معسكر ألمانيا
طباعة
أحمد الهواري
 

أبلغ مسئولو نادي الزمالك، طارق حامد لاعب وسط الفريق الأول، بعدم استخراج تذكرة السفر إلي ألمانيا للانضمام لمسعكر الفريق للتحضير للموسم الجديد.


وجاء رفض إدارة الزمالك، سفر طارق حامد إلي ألمانيا للانضمام لمعسكر الفريق لحين خضوعه للتحقيق، بسبب تهربه وتمرده على حضور تدريبات الفريق.


وكان مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك، قد أعلن في وقت سابق بقاء طارق حامد مع الفريق وإغلاق فكرة بيعه أو رحيله.

المزيد عن: معسكر المانيا مرتضي منصور طارق حامد الزمالك اخبار الزمالك ألمانيا
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من المسئول الأول عن سقوط منتخب مصر في المونديال؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات ودية - أندية
كراسنودار - روسيا
-
x
15:00
-
الأهلي - مصر
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/9/2018 9:20:01 PM