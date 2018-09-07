الزمالك يستدعي طارق حامد للتحقيق ويحرمه من معسكر ألمانيا

أبلغ مسئولو نادي الزمالك، طارق حامد لاعب وسط الفريق الأول، بعدم استخراج تذكرة السفر إلي ألمانيا للانضمام لمسعكر الفريق للتحضير للموسم الجديد.





وجاء رفض إدارة الزمالك، سفر طارق حامد إلي ألمانيا للانضمام لمعسكر الفريق لحين خضوعه للتحقيق، بسبب تهربه وتمرده على حضور تدريبات الفريق.





وكان مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك، قد أعلن في وقت سابق بقاء طارق حامد مع الفريق وإغلاق فكرة بيعه أو رحيله.