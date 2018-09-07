أمنة نصير: الوصية الدينية مرض يجب أن يشفي منه الإنسان (صور)

قالت الدكتورة آمنة نصير عضو مجلس النواب وأستاذ الشريعة والفلسفة بجامعة الأزهر إن العالم يجب أن يعترف أننا جميعا من القبس الآلهي الذي يعطي مفهوم الأخوة الإنسانية، وترك مفهوم الوصايا على الإنسان على أخيه الإنسان تحت مفهوم الدين والغناء وأفضيلة العرق واللون.



وأشارت خلال مائدة"تجديد الخطاب الديني ودوره في تشجيع الحوار والتسامح والتعايش" في المعهد السويدي بالإسكندرية إلى أنه يتم إطلاق مفهوم حروب الفرنجة وليس الصليبية، لأن الكنيسة بريئة منهم، لكنها كانت أطماع سياسية، وأن استخدام الدين هذا مرض عظيم يجب أن يشفى منه الإنسان، لأن هذه كذبة كبرى مارسها الشرق والغرب.



انتقدت في سياق حديثها إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن نقل سفارته إلى القدس، معلقة"هي كانت مراث أبوكم".



ذكرت أن الدين الإسلامي قد أعطى مقاصده بحماية النفس، الدين، العرض، النسل أية كان الدين أو اللون، وأن تلك التفرقة في الفترة الأخيرة قد وجدت بسبب دخول ثقافة دول الجوار على الثقافة المصرية الوسطية التي كانت تبعد عن الجمود.



جاء ذلك خلال إقامة المعهد السويدي بالإسكندرية مساء اليوم الأثنين بالتعاون مع أبرشية مصر الأنجليكانية مائدة مستديرة لمناقشة "تجديد الخطاب الديني ودوره في تشجيع الحوار والتسامح والتعايش"، لمعالجة أهمية إصلاح الخطاب الديني وعلاقته المباشرة بالتعايش والتسامح، المتحدثون هم اللورد جورج كيري رئيس أساقفة كانتربيري الأسبق، الأنبا توماس أسقف القوصية ومير ومؤسس مركز الأنافورا، الدكتورة أمنة نصير عضو مجلس الشعب وأستاذ الشريعة والفلسفة بجامعة الأزهر.