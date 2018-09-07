طبيبة عملية الولادة داخل قطار تروّي تفاصيل الواقعة

روت الدكتورة إيمان شوقي، طبيبة عملية الولادة داخل قطار "القاهرة - أسوان"، قائلة: "وأنا قاعدة في القطار سمعت صوت واحدة بتتألم، فروحت شوفتها وفحصتها وتبين أنها تعاني من آلام الولادة".



وقالت "شوقي"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "رأي عام" على قناة "TEN"، الإثنين، إن كل السيدات المتواجدات في القطار ساعدتها لكي تقوم بعملها، ولم تواجه أي مشكلة أثناء عملية الولادة.



وتابعت: "استخدمت الكحول لتطهير الأدوات، على ما تيجي عربية الإسعاف لنقل السيدة، وبالصدفة كانت لدي أقراص خاصة بالولادة، وتم الأمر بسهولة، ونجاح الحمدلله".