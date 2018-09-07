3 منح دراسية جديدة من جامعة بكين للغابات لجامعة بنها

تلقت جامعة بنها ثلاث دعوات لثلاثة من أعضاء هيئة التدريس لدراسة ما بعد الدكتوراه في جامعه بكين للغابات.



وأكد الدكتور السيد يوسف القاضي رئيس جامعه بنها، أن هذه الدعوات أثنين منها لكليه العلوم والثالثه لكليه التجاره في اطار الاتفاقيات المبرمه بين جامعه بنها وعدد من الجامعات الصينية التي قدمت لجامعه بنها أكثر من 125 منحه دراسيه علي نفقة الجامعات الصينية، وهي المنح الأكبر في تاريخ الجامعات المصريه لتبادل الخبرات والقيام بالابحاث العلميه المشتركة.



يذكر أن خمس جامعات صينية كانت قد أهدت جامعة بنها منذ أيام قليله 18 منحه لدراسة الماجستير والدكتوراه لهذا العام منها 6 منح من جامعة وسط الصين و4 منح من جامعة هاربين للتكنولوجيا بينما أهدت جامعة شيان وجامعة الليجون 6 منح لجامعة بنها كما قدمت جامعة ووهان منحتين.



وأعلن رئيس جامعه بنها أنه تم توزيع المنح على كليات جامعة بنها وفقا لنوعية المنح واحتياجات الكليات مشيرا الى ان كلية الطب البيطرى حصلت على 5 منح كما حصلت كلية هندسة شبرا على 5 منح وهندسة بنها على 4 منح بينما حصلت كلية التجارة على منحتين وكليتى العلوم والتربية النوعية على منحة واحدة.



