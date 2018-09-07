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"اتصالات البرلمان" تكشف حقيقة فرض ضرائب على إعلانات مواقع التواصل الاجتماعي

الإثنين 09/يوليه/2018 - 08:40 م
اتصالات البرلمان تكشف حقيقة فرض ضرائب على إعلانات مواقع التواصل الاجتماعي
جون طلعت، وكيل لجنة الاتصالات
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أمنية فوزي
 
قال جون طلعت، وكيل لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إن اللجنة مازالت في مرحلة دراسة فرض ضرائب على الإعلانات بفيس بوك وتويتر، مشيرًا إلى أن اللجنة تتحدث عن الإعلانات المدفوعة على يوتيوب وفيس بوك وجوجل.

وأوضح في مداخلة هاتفية لبرنامج "رأي عام" على قناة "TEN"، الاثنين، أن "البرلمان يدرس فرض ضرائب على فيس بوك وجوجل ولم ندخل مرحلة التطبيق"، مشيرًا إلى أن "العائق في الأمر عدم وجود مكتب لتلك الشركات في مصر، وهناك لجنة مشكلة من وزارة المالية لمعرفة طرق تحصيل الضرائب".

وأكد أن "أكثر من 10 دول يحصلون على ضرائب من تلك المواقع، والدولة ستحصل على مليارات سنويًا بسبب تلك الضرائب، وفرض الضرائب على شركة فيس بوك وشركات السوشيال ميديا وليس المستخدمين".
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