وزير البترول: تم مضاعفة إنتاج حقل ظهر 3 مرات خلال شهر مايو الماضى

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إنه يبنى على ما سبق وضعه خلال حكومة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء السابق، قائلاً: "نحن لا ندمر الخطط السابقة بل نبنى عليها".





وأضاف "الملا"، خلال كلمته أمام الجمعية المصرية البريطانية، اليوم الإثنين، أن استراتيجية الدولة فى ملف الطاقة تتمحور حول "أين نحن متجهون.. ونضع لأنفسنا مهام.. ونستمر فى تطوير خططنا"، لافتاً إلى أنه تم مضاعفة إنتاج حقل ظهر 3 مرات خلال شهر مايو الماضى والآن، وتابع:"فى شهر أغسطس سنصل إلى نقطة هامة جداً مشروع حقل ظهر 1.7 مليار متر مكعب وهذا يعد 5 أضعاف إنتاج شهر ديسمبر من العام الماضى".