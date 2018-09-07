"أبو العلا": الأهم من الكشف البترولى الجديد هو إضافة منطقة جديدة للتنقيب في الصحراء الغربية

قال رمضان أبو العلا، الخبير البترولي، إن الأهم من الاكتشاف البترولي الجديد هو إضافة منطقة في الصحراء الغربية للمناطق الواعدة".



وأضاف أبو العلا، في مداخلة هاتفية لبرنامج "رأي عام" على قناة "TEN"، الاثنين، أن بئر البترول الثاني الذي اكتشفته شركة إيني الإيطالية في حقل فاجور بالصحراء الغربية، إنه يبعد عن البئر الأول المكتشف في شهر مايو الماضي بحوالي 7 كيلو مترمربع.



وتابع أن بئر البترول المكتشف اليوم بحقل فاجور بالصحراء الغربية يقع علي نفس الحوض الترسيبي لبئر البترول الأول المكتشف بنفس المنطقة، وبالتالي فإن مصدر البترول لهم واحد، وأن الاكتشاف سيزيد من إنتاج مصر من الزيت الخام، مؤكدًا أنه علينا أن ننتظر المزيد من عمليات الحفر والاكتشاف في الفاجور لمعرفة حجم الاحتياطي من النفط.