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الإعصار كريس يتجه للساحل الشرقى الأمريكى

الإثنين 09/يوليه/2018 - 08:33 م
الإعصار كريس يتجه للساحل الشرقى الأمريكى
صورة أرشيفية
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خاطر عبادة
 

يتوقع مركز الأعاصير الأمريكى تحوّل العاصفة الاستوائية كريس إلى إعصار يوم الاثنين أو الثلاثاء، ليجلب تيارات خطيرة ومدّ كبير على طول الساحل الشرقى لأمريكا.

 

ووفقاً لشبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية، أنّ كريس سيصبح ثانى إعصار فى موسم الإعاصير الحالى، ليضرب الساحل الشرقي خلال الأيام القليلة القادمة.

 

وستؤثر التيارات المتعرجة والأمواج العالية على مرتادى الشواطئ من نيو جيرسى إلى كارولينا الشمالية، فضلاً عن أمطار غزيرة ورياح عاتية.

 

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