مراسل on sport: لم اختلق واقعة "البوسة".. "وعمرى ما افكر اتشهر بحاجة تغضب ربنا"

قال حسن غنيمة، مراسل فضائية "ON Sport"، إن "بوسة" المشجعة الروسية له على الهواء كانت بمثابة صدمة، لافتًا إلى أنه كان يستعد لمداخلة مع الكابتن سيف زاهر، وتفاجأ بالمشجعة الروسية أثناء الاستعداد للظهور على الهواء تحتك به و"تحتضنه" وحاول الابتعاد عنها.





وأضاف "غنيمة"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "ست الحسن" على فضائية "ON-E"، اليوم الإثنين، أن هذه الفتاة كانت ليست بوعيها "سكرانة"، وانتقل لمكان أخر مبتعدًا عنها، وبمجرد ظهوره على الهواء، تفاجأ بالفتاة تُهاجمه، معقبًا: "خوفت ادفعها بقوة، يقولوا العرب همجيين، وتفاجئت بها بتبوسني البوسة المستفزة دي"، متقدمًا بالإعتذار للشعب المصري على هذا المنظر الذي ظهر به على الهواء.





وردًا على من يتحدث عن أنه اختلق هذا المشهد من أجل الشهرة، قائلًا: "أنا عمرى ما افكر اتشهر ببوسة أو حاجة تغضب ربنا، وعمري ما افتخر بحاجة زي كدا".



