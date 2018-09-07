أحمد موسى: أردوغان أنفق 50 مليار دولار على شراء الأسلحة وأهمل الفقراء
الإثنين 09/يوليه/2018 - 08:31 م
داليا الحسين
قال الإعلامي أحمد موسى إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنفق 50 مليار دولار على شراء الأسلحة، معلقًا متهكمًا: " بيتفشخر.. ومش مهتم بتطوير حياة المواطنين.. هو بيشتري سلاح عشان يعطيه للإرهابيين".
وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الإثنين، أن المعارضة التركية لا تعترف بالديكتاتور أردوغان رئيسًا لبلادهم، لافتًا إلى أن الرئيس التركي أهمل الفقراء من شعبه، ويبحث عن مصالحه الشخصية فقط.
وعلق على عدم إعلان حالة الحداد في تركيا بعد حادث القطار واستمرار حفل تنصيب رجب طيب أردوغان رئيسًا لتركيًا قائلًا:" مفيش دم وفُجر.. بيدور على كرسي فقط ولا يهتم بالمواطن"، منوها بأن "أردوغان "يعيش في خوف وهلع من اقتراب نهايته وينفق الملايين على موكبه وحراسته.
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