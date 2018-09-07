النصر يهزم بتروجت 2-1 وديا

فاز فريق النصر بقيادة مدربه سيد عيد على فريق بتروجت بقيادة طارق يحيي بهدفين لهدف في المباراة الودية التي جرت بين الفريقين علي ملعب النصر بمصر الجديدة استعدادا للموسم الجديد.

لعب النصر المباراة بتشكيل مكون من مصطفي حطيبة في حراسة المرمي وحمودة سمير وأحمد صبيحة وكريم الضو ومؤمن عاطف وحسين الحسيني ومحمود صقر ومحمد رفاعي ويا واحمد عبدالعال وعمار حمدي ودخير محمد.

تقدم شيملس بيكلي لبتروجت في بداية المباراة وتعادل للنصر حمودة سمير وأحرز هدف الفوز أحمد عبد العال من ركلة جزاء.

ومن المقرر أن يواجه النصر فريق انبي علي ملعب بتروسبورت يوم الاربعاء ثم يواجه بهتيم يوم الخميس علي ملعب النصر بمصر الجديدة.

بيه وقال انهم قدموا اداء قوي برغم انها المباراة الودية الثانية للفريق وانه يضع برنامج اعداد مكثف للاعبين من اجل الاستعداد لمنافسات دوري القسم الثاني.بت