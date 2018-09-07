بيراميدز يسخر من الأهلي: "ابحثوا عن بطولات مزيفة بعيدا عنا" (صورة)

سخرت صحفة نادي بيراميدز، على "الفيسبوك" من إدارة النادي الأهلي، في واقعة بيع المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق الأحمر لاحد الأندية الصينية.





وكتبت صفحة بيراميدز، على "الفيسبوك": ‏"يعلقون على نادي بيراميدز شماعة فشل بيع مهاجمهم وفي نفس الوقت يدعون أن النادي الصيني كوبري لنا... اجانبنا مكتملين من أسبوعين يا سادة... ابحثوا عن بطولات مزيفة عند الجمهور بعيدا عنا".





وانتشرت أنباء في الساعات الأخيرة، أن بيراميدز يسعي لضم وليد أزارو بشكل غير مباشر عن طريق "كوبري" بيعه للنادي الصيني ثم شرائه.