ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

بيراميدز يسخر من الأهلي: "ابحثوا عن بطولات مزيفة بعيدا عنا" (صورة)

الإثنين 09/يوليه/2018 - 07:42 م
بيراميدز يسخر من الأهلي: ابحثوا عن بطولات مزيفة بعيدا عنا (صورة)
طباعة
علي نبوي
 

سخرت صحفة نادي بيراميدز، على "الفيسبوك" من إدارة النادي الأهلي، في واقعة بيع المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق الأحمر لاحد الأندية الصينية.


وكتبت صفحة بيراميدز، على "الفيسبوك": ‏"يعلقون على نادي بيراميدز شماعة فشل بيع مهاجمهم وفي نفس الوقت يدعون أن النادي الصيني كوبري لنا... اجانبنا مكتملين من أسبوعين يا سادة... ابحثوا عن بطولات مزيفة عند الجمهور بعيدا عنا".


وانتشرت أنباء في الساعات الأخيرة، أن بيراميدز يسعي لضم وليد أزارو بشكل غير مباشر عن طريق "كوبري" بيعه للنادي الصيني ثم شرائه.

بيراميدز يسخر من الأهلي: "ابحثوا عن بطولات مزيفة بعيدا عنا" (صورة)
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من المسئول الأول عن سقوط منتخب مصر في المونديال؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات ودية - أندية
كراسنودار - روسيا
-
x
15:00
-
الأهلي - مصر
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/9/2018 7:41:54 PM