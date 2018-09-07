ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

ماى: بريطانيا لن تجرى استفتاء أخر حول الاتفاق النهائى للخروج من الاتحاد الأوروبى

الإثنين 09/يوليه/2018 - 07:34 م
ماى: بريطانيا لن تجرى استفتاء أخر حول الاتفاق النهائى للخروج من الاتحاد الأوروبى
تيريزا ماى- رئيسة وزراء بريطانيا-أرشيف
طباعة
خاطر عبادة
 

أكدّت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى، اليوم أنّ بريطانيا لن تجرى استفتاءً على الاتفاق النهائى لمغادرة الاتحاد الأوروبى"بريكست" أو السعي لتأجيل موعد خروجها، وذلك بعد استقالة وزيران بسبب خطتها بشأن "بريكست".

  

وقالت "ماى"، إنّ بريطانيا لن تتطلع إلى تمديد المادة 50، وإعلان النية بمغادرة الاتحاد الأوروبى، وأنّ الشعب البريطاني يريد من الحكومة أن تقدم خروج بريطانيا بدلاً من التصويت مرة أخرى على الصفقة.

 

ووفقاً لوكالة رويترز، أنّه المقرّر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى في 29 مارس 2019 لكن محاولة ماى لاستكمال استراتيجيتها تعثّرت اليوم بسبب استقالة وزير الخارجية بوريس جونسون ووزير التفاوض مع الاتحاد الأوروبى بشأن الخروج ديفيد ديفيس، احتجاجاً على خطتها بشأن بريكست.

 

 

المزيد عن: عالم تيريزا ماى بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبى اخبار
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع استقرار الأسعار بعد تولي الحكومة الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات ودية - أندية
كراسنودار - روسيا
-
x
15:00
-
الأهلي - مصر
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/9/2018 7:41:59 PM