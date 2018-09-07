ماى: بريطانيا لن تجرى استفتاء أخر حول الاتفاق النهائى للخروج من الاتحاد الأوروبى

أكدّت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى، اليوم أنّ بريطانيا لن تجرى استفتاءً على الاتفاق النهائى لمغادرة الاتحاد الأوروبى"بريكست" أو السعي لتأجيل موعد خروجها، وذلك بعد استقالة وزيران بسبب خطتها بشأن "بريكست".

وقالت "ماى"، إنّ بريطانيا لن تتطلع إلى تمديد المادة 50، وإعلان النية بمغادرة الاتحاد الأوروبى، وأنّ الشعب البريطاني يريد من الحكومة أن تقدم خروج بريطانيا بدلاً من التصويت مرة أخرى على الصفقة.

ووفقاً لوكالة رويترز، أنّه المقرّر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى في 29 مارس 2019 لكن محاولة ماى لاستكمال استراتيجيتها تعثّرت اليوم بسبب استقالة وزير الخارجية بوريس جونسون ووزير التفاوض مع الاتحاد الأوروبى بشأن الخروج ديفيد ديفيس، احتجاجاً على خطتها بشأن بريكست.