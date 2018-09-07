نشأت الديهي يطالب بتغليظ العقوبات على الفاسدين حتى تصل إلى الإعدام

أعرب الإعلامي نشأت الديهي، عن استيائه الشديد من كثرة الفاسدين الذين يستغلون مناصبهم ويتلقون رشاوى مالية.





وطالب "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الاثنين، مجلس النواب بتغليط العقوبات على الفاسدين حتى تصل العقوبة إلى الإعدام، مؤكدًا أننا في حاجة إلى ثورة للقضاء على الفساد.



