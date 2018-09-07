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نشأت الديهي يطالب بتغليظ العقوبات على الفاسدين حتى تصل إلى الإعدام

الإثنين 09/يوليه/2018 - 07:35 م
نشأت الديهي يطالب بتغليظ العقوبات على الفاسدين حتى تصل إلى الإعدام
نشأت الديهي
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أمنية فوزي
 
أعرب الإعلامي نشأت الديهي، عن استيائه الشديد من كثرة الفاسدين الذين يستغلون مناصبهم ويتلقون رشاوى مالية.

وطالب "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الاثنين، مجلس النواب بتغليط العقوبات على الفاسدين حتى تصل العقوبة إلى الإعدام، مؤكدًا أننا في حاجة إلى ثورة للقضاء على الفساد.

وأضاف أنه إذا قامت الدولة المصرية بإعدام أحد الفاسدين، لأصبح عبرة لغيره، وستتوقف حينها عمليات الفساد بشكل نسبي.
المزيد عن: نشأت الديهي مكافحة الفساد عقوبة الإدام التوك شو أخبار مصر
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