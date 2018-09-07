"الكهرباء": الانتهاء من خطة تطوير شبكات التوزيع بحلول 2019

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن شبكات نقل وتوزيع الكهرباء كانت متقادمة، مما كان يتسبب في معاناة أهالي الصعيد، لافتًا إلى أنه تم تدعيم شبكات نقل الكهرباء بنحو 54 مليار جنيه؛ لتدعيم الخطوط الفائقة 500 ألف فولت للتصدي لإنقطاع الكهرباء، مشيرًا إلى أن الوزارة تسعى لمضاعفة محطات المحولات، ومضاعفة الخطوط الفائقة.



وأضاف "حمزة"، خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يامصر" على قناة مصر الأولى، اليوم الإثنين، أن هناك خطة لتطوير شبكات توزيع الكهرباء؛ للقضاء على الإنقطاعات خلال الأحمال الزائدة، ومن المتوقع انتهاء هذه الخطة مع بداية 2019، مشددًا على أن ما تم إنجازه بهذه الخطة حتى الآن له مردود إيجابي جيد جدًا.



وتابع، أن هناك اهتمام كبير من القيادة السياسية بسرعة إنجاز المشروعات بقطاع الكهرباء بسرعة عالية وبجودة فائقة، مشددًا على أن مشروعات شبكات النقل تساهم في الربط مع دول الجوار، وتحقيق الرؤية السياسية لتصبح مصر مركز إقليمي لتبادل الطاقة.



ونوه، إلى أن هناك عدة اتجاهات للإستفادة من الطاقة المتجددة، ومن بينها محطة بمبان، لإنتاج الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية، وهو أكبر تجمع للطاقة الشمسية حتى الآن، إلى جانب تجمع انتاج الطاقة الكهربائية من الرياح في جبل الزيت، والذي ينتج نحو 580 ميجاوات، وهو الأضخم على مستوى العالم.

