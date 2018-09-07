وزارة البترول تكشف حجم إنتاجية الكشف الجديد لشركة "إيني"

قال المهندس حمدي عبد العزيز، المتحدث بإسم وزارة البترول، إن شركة إيني الإيطالية اكتشفت مؤخرًا بئران للنفط في الصحراء الغربية، لافتًا إلى أن البئر الأول ينتج 2600 برميل يوميًا، أما البئر الثاني فينتج5 آلاف برميل يوميًا.



وأضاف "عبد العزيز"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة في مصر"، المذاع على فضائية "الحياة"، مساء الإثنين، أن إكتشافات النفط أو الغاز في الصحراء الغربية مهمة للغاية، لأن البنية التحتية الخاصة بالنفط والغاز متواجدة بالقرب من الصحراء الغربية.



وأشار إلى أن مصر تمتلك كافة الإمكانيات اللازمة لكي تتحول إلى مركز إقليمي للطاقة سواء من مصانع إسالة أو شبكة كبيرة من أنابيب الغاز، أو وجود قناة السويس.

