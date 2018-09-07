رئيس قناة السويس: بعض التحالفات غيرت سير طريقها.. ونحاول إعادتها (فيديو)

قال الفريق مهاب مميش، رئيس الهيئة الاقتصادية العامة لمنطقة قناة السويس، إنه جاري تطوير الموانئ المصرية حتى تكون قادرة على التنافس مع الموانئ العالمية.





وأضاف "مميش"، خلال تصريحات له أذاعتها فضائية "أون لايف" اليوم الإثنين، أن بعض التحالفات غيرت سير طريقها، وأنهم يحاولوا جاهدين أن تعود إلى ميناء شرق بورسعيد، عن طريق توفير سبل العودة لها.



