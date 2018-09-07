رئيس قناة السويس: بعض التحالفات غيرت سير طريقها.. ونحاول إعادتها (فيديو)
الإثنين 09/يوليه/2018 - 07:33 م
أمنية فوزي
قال الفريق مهاب مميش، رئيس الهيئة الاقتصادية العامة لمنطقة قناة السويس، إنه جاري تطوير الموانئ المصرية حتى تكون قادرة على التنافس مع الموانئ العالمية.
وأضاف "مميش"، خلال تصريحات له أذاعتها فضائية "أون لايف" اليوم الإثنين، أن بعض التحالفات غيرت سير طريقها، وأنهم يحاولوا جاهدين أن تعود إلى ميناء شرق بورسعيد، عن طريق توفير سبل العودة لها.
وأشار إلى أنه يوجد 200 ميناء شرق بورسعيد، وميناء محوري صاعد واعد، وأنه جاري استكماله واستكمال ظهيره حتى ينافس موانئ البحر المتوسط.
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