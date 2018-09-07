مدير المعهد السويدي بالإسكندرية: إساءة فهم الدين نتج عنه جماعة داعش (صور)

قال مدير المعهد السويدي بيتر ويدرود إنه يجب أن يكون هناك احترام لاختلاف والتنوع، على الرغم من الميل إلى الاعتقاد الشخصي والتفكير أن الآخر هو الأسوء، وإنه في فترة الثمانينات كانت الدول العربية أكثر سلاما وعدلا، على الرغم من الفروق بين السنة والشيعة، لكن أكثرهم حاليا يقتلون في العراق وسوريا.



وأضاف أن الدين يعطي الإنسان المعنى الروحاني والحقيقي، لكنه يساء استخدامه وفهمه، دليل ذلك الحروب الصليبية، هناك حاليا جماعات داعش، وأن المسألة اليوم معقدة، وأنه يجب الحديث مع بعضنا البعض وليس عن بعضنا البعض، ويجب الانتقاد الذاتي.



يقيم المعهد السويدي بالإسكندرية مساء اليوم الأثنين بالتعاون مع أبرشية مصر الأنجليكانية مائدة مستديرة لمناقشة "تجديد الخطاب الديني ودوره في تشجيع الحوار والتسامح والتعايش"، لمعالجة أهمية إصلاح الخطاب الديني وعلاقته المباشرة بالتعايش والتسامح، المتحدثون هم اللورد جورج كيري رئيس أساقفة كانتربيري الأسبق، الأنبا توماس أسقف القوصية ومير ومؤسس مركز الأنافورا، الدكتورة أمنة نصير عضو مجلس الشعب وأستاذ الشريعة والفلسفة بجامعة الأزهر.