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"الدوزي": "جميع الدول في الوطن العربي تربت على الفن المصري" (فيديو)

الإثنين 09/يوليه/2018 - 07:26 م
الدوزي: جميع الدول في الوطن العربي تربت على الفن المصري (فيديو)
الدوزي
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سعد نبيل، تصوير: ياسمين عليوة
 
قال المطرب المغربي عبدالحفيظ الدوزي، أن الوطن العربي عندما يتحدث عن مصر، هو يتحدث عن دولة الفن الموسيقى، وأيضًا السينما، مشير أن الددولة المصرية تحتوي على جمهور فريد من نوعة، وذواق للفنون بجميع أشكاله.

وأكد "الدوزي"، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الذي نظم مساء اليوم، للإعلان عن تفاصل دخولة عالم الفن المصري الاول، مع شركة "مزيكا"، على أن جميع الدول في الوطن العربي تربى على الفن المصري، وعلى أفلام الزعيم عادل امام ، واغاني كوكب الشرق وام كلثوم وغيرهم من عمالقة الفن بجميع الأشكال المختلفة.


وتابع المطرب المغربي، أن دخول أي مطرب من الوطن العربي السوق المصريين مسؤولي

ه كبيرة، وذلك لان الجمهور المصري من الصعب ان يرضى بالفن الهابط أو المتكرر، لافتًا أن منذ اللحظة الاولى الذي فكر بيها دخول السوق المصري هو عدم التكرار والتنوع.
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