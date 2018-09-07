جنيد جاقر يدير قمة إنجلترا وكرواتيا في نصف نهائي المونديال

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم، عن الحكم الذي سيقود قمة نصف نهائي كأس العالم، والتي ستجمع بين المنتخب البلجيكي ونظيره الفرنسي، الأربعاء المقبل.





واختار الفيفا الحكم التركي جنيد جاقر، لإدارة المباراة الصعبة، والتي من المتوقع أن تشهد إثارة كبيرة بين المنتخبين بعد التأهل لهذا الدور.





وكانت كرواتيا قد تأهلت لنصف النهائي بعد الفوز على روسيا بركلات الجزاء الترجيحية، فيما صعد إنجلترا بعد الفوز على السويد بهدفين دون رد.