محافظ بني سويف: انهينا 70% من محور عدلي منصور خلال 18 شهرًا (صور)

أكد المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف على أن المحافظة أعدت تصورا لتنمية المنطقة المحيطة بمحور عدلي منصور، وتمت مناقشة هذا التصور مع هيئة التخطيط العمراني للسير في تنفيذه، مشيرا إلى امتلاك المحافظة لخطة تهدف لتعظيم الاستفادة من هذه المنطقة الواعدة استثماريا، مؤكدا على أهمية السبق بالتخطيط لمنع حدوث عشوائية بمحيط منطقة أكبر محور تنموي يجري تنفيذه على أرض المحافظة والذي تنفذه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بمعدلات تنفيذ قياسية، حيث بلغت نسبة التنفيذ 70% في حوالي سنة و3 شهور.



وأوضح المحافظ بعض تفاصيل الخطة والتصور التخطيطي الذي أعدته المحافظة لتنمية المنطقة المحيطة للمحور، في مجالات استثمارية عديدة عقاريا وتجاريا وغيرها من القطاعات، لتحقيق تنمية عمرانية اقتصادية للمنطقة واتاحة آفاق جديدة ومتنوعة على أرض المحافظة ونقلة نوعية اجتماعيا واقتصاديا من خلال جذب العديد من الاستثمارات وتوفير فرص عمل عديدة لأبناء المحافظة، وكخطوة استباقية لمنع ظهور عشوائيات بالمنطقة المحيطة للمحور.



جاء ذلك خلال جولته اليوم بموقع الأعمال بالمحور شرقا وغربا، للوقوف على الموقف التنفيذي في قطاعات المحور الثلاث،ولمتابعة أية مستجدات أثناء أعمال التنفيذ لسرعة ايجاد الحلول والبدائل لها، حتى تستمر الأعمال التي تنفذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالمعدلات المطلوبة،نظرا لأهمية المشروع الحيوية والتنموية للمحافظة، حيث ينتظره المجتمع السويفي بكل فئاته.



وأشاد المحافظ بجهود وزارات التخطيط، والنقل، والتنمية المحلية، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة وباقي الجهات والأجهزة المعنية والتي أسهمت جهودها في خروج مشروع محور عدلي منصور لحيز التنفيذ وتحقيق حلم أهالي بني سويف، بالإضافة إلى جهود فريق العمل بالمحافظة من الأجهزة المختصة في تسهيل كافة الاجراءات اللازمة لسير الأعمال بالشكل المطلوب.



كما استمع المحافظ من مسؤولي التنفيذ بالموقع للموقف التنفيذي، للقطاعات الثلاث، حيث يبلغ طول القطاع الأول 1.24كم وعرضه 30.8مترًا، ويشمل إنشاء كوبري أعلى النيل بطول 440مترًا، والقطاع الثاني والذي يتضمن الأعمال الصناعية من طرق وكباري وأنفاق، والقطاع الثالث والذي يبلغ طوله 1.16كم وعرضه 30.8مترًا، ويتضمن إنشاء كوبري على الفيوم بطول 450مترًا،وكوبري آخر على الطريق الزراعي بطول 420مترًا.



رافق المحافظ خلال جولته، المهندس ناصر فراج مدير عام الطرق والنقل، والمهندسة نهى خاطر مدير المكتب الفني، والمحاسب محمود مغربي رئيس مدينة بني سويف، وعدد من التنفيذيين المعنيين من مسؤولي المتابعة بالمحافظة.