خالد الجندى للمشايخ: "احذروا أن تتحولوا إلى آلهة" (فيديو)

حذر الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، المشايخ والدعاة من أن يتحولوا إلى آلهة، خاصة بعد إدعاء البعض منهم أن هناك وكلاء لله، موضحا: "دكتور فى جامعة الأزهر بيقول إن فى وكيل لله، دى مصيبة سوداء".

وتابع الجندي، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الإثنين: "نحن ممنوعين بنص قرآنى إن حد يعملك رب، ولو حد عملك كده يبقى هو اللى هيتحمل، لازم المشايخ توضح للناس إنهم بيخطأوا وبيصيبوا، ويمكن التعليق على آرائهم أو فتاويهم"، مستشهدا بقول الله تعالى: "وَلا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضاً أَرْبَاباً مِنْ دُونِ اللَّهِ".