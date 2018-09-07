دي بروين: هنري "موظف" في بلجيكا.. هدفنا لقب المونديال ولسنا مغرورين





أعلن كيفن دي بروين، نجم منتخب بلجيكا أن هدف فريقه، هو التتويج بلقب كأس العالم 2018 وتجاوز عقبة فرنسا، غدًا الثلاثاء، في نصف النهائي.





وقال دي بروين، في مؤتمر صحفي، اليوم الإثنين: "إنَّه نصف نهائي المونديال.. أتطلع مع زملائي لتحقيق إنجاز كبير.. جئنا من أجل إحراز اللقب ولم يكن هذا من قبيل الغرور، لكن لثقتي في قدرات اللاعبين الذين يضمهم المنتخب".





وأضاف دي بروين: "نحن نلعب مع بعضنا البعض منذ 7 سنوات، أو أكثرة ونؤمن ببعضنا البعض.. المباراة غدًا ستكون ممتعة؛ لأنَّها بين فريقين يقدمان كرة جميلة"

وعما إذا كان تيري هنري، نجم المنتخب الفرنسي السابق، والمدرب المساعد حاليًا بالمنتخب البلجيكي، تحدث معهم عن مشاعره قبل المواجهة، قال دي بروين: "هنري لم يتحدث معي عن مشاعره.. سيكون الأمر صعبًا لكنه الآن يعمل مع بلجيكا، وهذه هي وظيفته".



