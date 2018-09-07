وكيل الرقابة الإدارية السابق: تلقي رئيس الجمارك الرشوة في مكتبه "فُجر وإجرام"

قال اللواء محمد أبو حسين، وكيل هيئة الرقابة الإدارية السابق، إن القبض على رئيس مصلحة الجمارك وهو متلبس في الحصول على رشوة كارثة، لأنه هو الأمين على العمل في هذه المصلحة، موجهًا التحية للقيادة السياسية على مساندتها للرقابة الإدارية في مكافحة الفساد.





وأضاف "أبو حسين"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة في مصر"، المذاع على فضائية "الحياة"، مساء الإثنين، أن الدولة تكافح الفساد في كل مكان، معقبًا: "لما يكون رئيس مصلحة الجمارك بيرتشي، أمال المرؤوسين يعملوا إيه".





وأشار إلى أنه تلقي رئيس الجمارك الرشوة في مكتبه هو فجر وإجرام، لافتًا إلى أن الرقابة الإدارية تقوم بجهد خرافي في مكافحة الفساد، وهذا يرسل رسالة للمواطن بأن الجميع سواسية أمام القانون.





ولفت إلى أن الفساد وباء لابد أن ينتهي، مشيرًا إلى ضرورة معاقبة المرتشي بقطع اليد مثلما يحدث في الصين.



