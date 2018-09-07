جنرال إيرانى: قواتنا فى سوريا تنتظر الأوامر لتدمير إسرائيل

قال القائد بالحرس الثورى الإيرانى "حسين سلامى"، إنّ الجيش الإسلامى فى سوريا بهضبة الجولان، كان ينتظر الأوامر لاستئصال النظام الشرير فى إسرائيل.





وأكدّ سلامى، وفقاً لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل" اليوم، أنّ تنظيم حزب الله يمتلك 100 ألف صاروخ موجه لاستهداف إسرائيل، وقال "ننشيء قوة فى لبنان لكى نقاتل عدونا من هناك بكل قوتنا"، ومشيرًا إلى امتلاك التنظيم الشيعى إمكانيات هائلة قادرة على تدمير الكيان الصهيونى، الذى لا يمتلك عمقاً دفاعياً استراتيجياً.





وأضاف الجنرال الإيرانى البارز، أنّ اليوم تمّ تشكيل جيش إسلامى دولى فى سوريا، وأنّ أصوات المسلمين تُسمع قرب الجولان، يتم انتظار الأوامر.. حتى يتم القضاء على النظام الشرير "إسرائيل"، وتنتهى حياة ذلك النظام إلى الأبد، وأنّ حياة الصهاينة لم تكن فى خطر كما هى الأن.





وشدد سلامى، على أنّ النظام الصهيوني يشكل تهديدًا للعالم الإسلامي بأسره، وأنّ هذه هى فلسفة إنشاء هذا النظام.