ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

شركة روسية لتصدير اللحوم تفتتح مكتب لها بالسعودية من أجل التوسع بالأسواق الخليجية

الإثنين 09/يوليه/2018 - 07:15 م
شركة روسية لتصدير اللحوم تفتتح مكتب لها بالسعودية من أجل التوسع بالأسواق الخليجية
طباعة
وكالات
 
افتتحت "ميروتورغ" الروسيه، ممثلية لها في السعودية، في خطوة تهدف للتوسع في الأسواق الخليجية وأسواق الشرق الأوسط.

ومنحت الهيئة العامة للاستثمار في السعودية (SAGIA) الرخصة للشركة الروسية لفتح مكتب تمثيلي في السعودية، بهدف الترويج لمنتجاتها في المملكة، وإجراء البحوث، والمشاركة في مختلف المعارض.

جاء ذلك بعد أن حصلت "ميروتورغ" على جميع التصاريح والشهادات اللازمة، بما في ذلك شهادة الحلال، لمزاولة الأعمال التجارية في السعودية.

وقالت الشركة في بيان إن "افتتاح مكتب تمثيلي خارجي لها سيسهم في زيادة منتجات الحلال إلى المملكة، كما سيعمل على زيادة التصدير إلى جميع أنحاء العالم الإسلامي".

وترى "ميروتورغ" أن لديها فرصة جيدة للتوسع في السوق السعودية، ما سيساعد على تنمية العلاقات التجارية والاقتصادية بين روسيا والمملكة.

و"ميروتورغ" شركة تأسست في عام 1995، وأنتجت في 2017 أكثر من 80 ألف طن من لحم البقر، كما أن المجموعة الزراعية تندرج في قائمة أفضل 10 شركات لإنتاج لحوم الدواجن في روسيا.

يشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين روسيا والسعودية بلغ العام الماضي، قرابة مليار دولار منها 770 مليون دولار هي صادرات روسيا إلى المملكة، مقابل واردات بقيمة 186 مليون دولار.
المزيد عن: اللحوم المستوردة الشركات الروسية الاقتصاد العربى الاقتصاد الروسى اخبار الاقتصاد
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع استقرار الأسعار بعد تولي الحكومة الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات ودية - أندية
كراسنودار - روسيا
-
x
15:00
-
الأهلي - مصر
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/9/2018 7:41:54 PM