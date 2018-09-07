السيطرة على حريق داخل محول كهرباء القشيش بشبين القناطر

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية،من السيطرة علي حريق داخل محول كهرباء قرية القشيش التابعة لمدينة شبين القناطر.



تلقت الاجهزة الامنية اخطارا بنشوب حريق بمحول كهرباء بقرية القشيش التابعة لمدينة شبين القناطر، فانتقل محمد الحسيني رئيس المدينة وتبين احتراق المحول بالكامل نتيجة ارتفاع درجة الحرارة مع زيادة الأحمال.



