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"العبادي" يوجه بمضاعفة الجهد الاستخباري للقضاء على آخر إرهابي بالعراق

الإثنين 09/يوليه/2018 - 07:14 م
العبادي يوجه بمضاعفة الجهد الاستخباري للقضاء على آخر إرهابي بالعراق
أرشيفية
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وكالات
 

أكد حيدر العبادي رئيس الوزراء العراقي، اليوم الإثنين، بأنه تم القبض على عدد من الإرهابيين المتورطين بعمليات قتل واختطاف لمدنيين على طريق بغداد كركوك.

قال "العبادي"، لعدد من وسائل الإعلام في تصريح من محافظة ديالى، التي زارها اليوم: "خلال الفترة الماضية جرت عمليات محدودة لاعتداء على مواطنين وعمليات اختطاف، وقد لاحقت القوات الأمنية هذه الجماعات وقبضت على بعض المسؤولين عن هذه الجرائم".

وأضاف أن "السيطرة الأمنية في العراق اليوم أفضل بكثير مما كانت عليه في السابق، والإرهاب اليوم لا يتجرأ على مواجهة القوات الأمنية، وإنما يعمل على الاختباء في الجبال والمغارات والمزارع والبساتين وتكوين جماعات إرهابية صغيرة تقتل المواطنين، والقوات الأمنية ستكون بالمرصاد لهذه الجماعات، وأن هذا العمل سيستمر لحين القضاء على آخر إرهابي في العراق".

شهدت الأيام القليلة الماضية عمليات قتل واختطاف لمدنيين عراقيين على طريق بغداد- ديالى- كركوك، ما دفع القوات الأمنية إلى تنفيذ عملية عسكرية (اطلق عليها اسم ثأر الشهداء) لتأمين الطريق ومناطق أخرى قريبة في محافظات ديالى وكركوك وصلاح الدين.

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