اتفاقية لتطوير معهد أورام دمياط

اجتمع اليوم الاثنين، الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، مع اللواء محسن زكريا عضو مجلس ادارة شركة هورايزون والدكتور محمد فاروق المدير التنفيذي للشركة والدكتور محمد زيدان مدير معهد الأورام، لبحث سبل تذليل كافة العقبات للبدء في بناء وتشطيب مبنى بالمعهد لتوفير جهاز العلاج الإشعاعي اللينيير، وجهاز التخطيط والمعالج الخطي CT Cimulator والذي يعد إضافته طفرة في الخدمات الطبية المقدمة للمرضى وتيسيرا عليهم من السفر لمحافظات الإسماعيلية وكفر الشيخ والإسكندرية لإجراء جلسات العلاج الإشعاعي.



كما أكد المحافظ على ضرورة تذليل العقبات التى أدت لتوقف المشروع الفترة السابقة، مؤكدا على ان شركة هورايزون والتى تعد إحدى أكبر الشركات الموردة للمستلزمات الطبية بمصر ستبدأ في استقبال اول مريض لتلقي العلاج منتصف أغسطس القادم، وتلافي كافة الملاحظات التي قدمها الاستشاري،و تعهد مدير المعهد بتسهيل أعمال الشركة والإسراع في الاستلام طبقا لشروط العقد المبرم مع الشركة.