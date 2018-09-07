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الجنيه الاسترليني يتهاوى عقب استقالة وزير الخارجية البريطاني

الإثنين 09/يوليه/2018 - 06:03 م
الجنيه الاسترليني يتهاوى عقب استقالة وزير الخارجية البريطاني
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وكالات
 
تراجع الجنيه الاسترليني يوم الاثنين بعد أن استقال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون من منصبه بينما ارتفعت الأسهم بفعل أنباء الاستقالة.

وجاءت استقالة جونسون بعد استقالة وزير الانسحاب من الاتحاد الأوروبي ديفيد ديفيز التي قدمها احتجاجا على خطة رئيسة الوزراء تيريزا ماي للحياة بعد مغادرة الاتحاد الأوروبي.

وانخفض الاسترليني 0.2 بالمئة من نحو 1.3340 دولار ليجري تداوله عند 1.3259 دولار. ومقابل اليورو، تراجع الاسترليني 0.4 بالمئة إلى 88.62 بنس.

وعزز المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني مكاسبه قليلا مع تراجع الجنيه الاسترليني.
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