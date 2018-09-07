إنجلترا VS كرواتيا..كيف جاءت نتائج مواجهات "هاري كين" ضد الثنائي "مودريتش" و"ماندزوكيتش"؟

يخوض منتخب إنجلترا مواجهة صعبة أمام نظيره منتخب كرواتيا في تمام الثامنة مساء الأربعاء المقبل، علي ملعب "لوجنيكي" ضمن منافسات الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم 2018 المقامة حاليًا في روسيا.

منتخب إنجلترا تأهل للدور نصف النهائي للمونديال بعدما تغلب علي منتخب السويد بثنائية نظيفة في دور الثمانية، بينما صعد منتخب كرواتيا لهذا الدور بعدما تخطي عقبة روسيا بنتيجة 4-3 بركلات الترجيح.

المنتخبين الإنجليزي والكرواتي يتسلحان بمجموعة مميزة من أفضل نجوم الكرة العالمية المحترفين في أقوي الدوريات الأوروبية، مثل هاري كين نجم توتنهام الإنجليزي وهداف المونديال بـ 6 أهداف، ورحيم سترلينج لاعب مانشيستر سيتي، ولوكا مودريتش مايسترو خط وسط ريال مدريد الأسباني، وراكيتيتش لاعب برشلونة، وماندزوكيتش مهاجم يوفنتوس، وسبق وتقابل هؤلاء النجوم في عدة مواجهات خلال مشوارهم الاحترافي بالملاعب.

ويستعرض "الفجر الرياضي" في هذا التقرير تاريخ مواجهات الإنجليزي "هاري كين" ضد الثنائي الكرواتي "مودريتش" و "ماندزوكيتش":-

1- هاري كين VS مودريتش:

تقابل نجم منتخب إنجلترا "هاري كين" ضد الكرواتي "مودريتش" في مباراتين سابقتين، فاز الأول في مباراة وحسم التعادل نتيجة المواجهة الثانية بينهما، وسجل فريق "كين" 4 أهداف مقابل هدفين لفريق "لوكا"، ولم يسجل اللاعبان أي أهداف خلال المواجهات السابقة والتي جاءت نتائجها كالتالي:

- ريال مدريد (مودريتش) 1 – 1 توتنهام (هاري كين) .. دوري أبطال أوروبا 2017/2018

- ريال مدريد (مودريتش) 1 – 3 توتنهام (هاري كين) .. دوري أبطال أوروبا 2017/2018.

2- هاري كين VS ماندزوكيتش:

تقابل الإنجليزي "هاري كين" مع الكرواتي "ماندزوكيتش" في مواجهة وحيدة جمعت فريق الأول توتنهام هوتسبير مع فريق الثاني يوفنتوس الإيطالي في دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، وانتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2-2، وسجل "كين" هدفًا خلال المباراة.