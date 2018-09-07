مرسيدس تشوقنا لسيارة "كهربائية" جديدة خارقة (صور)

كشفت مرسيدس عن منحوتة Aesthetics Progressive Luxury الفنية تشوقنا إلى سيارة رياضية كهربائية خارقة.





ستكشف مرسيدس عن سيارتها الجديدة في فعالية Pebble Beach السنوية، وقد حصلت المنحوتة على تصميم يذكرنا بـ Silver Arrows الكلاسيكية من ثلاثينات القرن الماضي والتي سجلت الرقم القياسي لأعلى سرعة في ذلك الزمن والذي بلغ 432 كم/س على طريق أوتوبان.



