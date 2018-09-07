إصابة 4 عمال بحالات اختناق في حريق بمصنع زجاج بالشرقية

استقبلت مستشفى "التأمين الصحي" بالعاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، منذ قليل، 4 عمال، مصابين بحالات اختناق؛ إثر نشوب حريق بمصنع "المصرية" للزجاج والبلور بالمنطقة الصناعية الأولى A1.



تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة اول العاشر من رمضان، يفيد بورود بلاغًا بنشوب حريق بمصنع "المصرية" للزجاج والبلور بالمنطقة الصناعية الأولى A1 بدائرة القسم، فيما دفعت قوات الحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء إلى موقع الحريق، وتم السيطرة على النيران وإخمادها.



وأسفر الحريق عن إصابة 4 عمال بحالات اختناق، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة، وجار إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.