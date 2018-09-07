وكيل رونالدو خدع ريال مدريد

اشارت تقارير صحفية إسبانية، إلي أن خورخي مينديز وكيل أعمال كريستيانو رونالدو، سيصل مدريد خلال الساعات القادمة، للاجتماع مع إدارة الريال غداً.





ذكرت صحيفة الماركا الإسبانية، أن خورخي مينديز سيصل مدريد اليوم قبل الإجتماع الحاسم غداً مع إدارة ريال مدريد، لمناقشة عملية رحيل رونالدو.





وأضافت الصحيفة، أن الإتفاق الذي يملكه مينديز يسمح برحيل لكريستيانو مقابل 100 مليون يورو، وليس قيمة الشرط الجزائي 1 مليار، بشرط عدم الإنتقال لأي نادي إسباني أو باريس سان جيرمان أو الخمسة الكبار في إنجلترا.





وتابعت الصحيفة، أن إدارة ريال مدريد لم تفكر في إستبعاد يوفنتوس من الإتفاق الذي عقد في يناير ولذلك ابتكر مسؤولو يوفنتوس وخورخي مينديز خطة شيطانية لشراء كريستيانو ولم يكن فلورنتينو بيريز يتوقعها.