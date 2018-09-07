تعرف على أسعار ومواصفات "تويوتا كورولا 2018" في السعودية

تعتر تويوتا كورولا واحدة من أكثر السيارات مبيعاً وشهرة بالقوة والأعتمادية وقلة الأعطال والصيانة والأقتصادية في التشغيل وإنخفاض أستهلاكها في الوقود بسبب التكنولوجيا اليانبية المتقدمة في عمل المحركات وأستخدامها لناقل سرعات إقتصادي من فئة CVT.





مواصفات المحرك

تتواجد تويوتا كورولا في السعودية بنوعان من المحركات الأول مكون من أربعة إسطوانات بسعة 1.6 لتر يولد قوة 120 حصان وعزم دوران 154 نيوتن , والثاني بسعة 2 لتر يولد قوة 143 حصان وعزم دوران 187 نيوتن متر متصلان بصندوق تروس إتوماتيكي من فئة CVT مع خاصية التحكم اليدوي من 7 سرعات.





التجهيزات القياسية للسيارة

– تدعم تويوتا كورولا وسائد هوائية أمامية وجانبية وستائر هوائية للسائق وأيضاً لجميع الركاب ويتوافر فيها ABS وهو نظام الفرامل المانعة للانزلاق.





– EBD نظام توزيع إلكتروني لقوة الفرامل.





– BA نظام الكبح المساعد.





– VSC وهو نظام التحكم في الثبات الإلكتروني.





– نظام المساعدة علي صعود المرتفعات.





– نظام لمنع تشغيل المحرك للحماية من السرقة.





التجهيزات الإختيارية

– مصابيح أمامية وخلفية تعمل بتكنولوجيا LED بالأضافة إلي أضواء أمامية LED أيضاً.

– مصابيح ضباب أمامية.

– شبكة أمامية من الكروم اللأمع.

– عجلة قيادة جلد بوحدة تحكم في الوسائط وخيارات السيارة.

– شاشة ترفيهية مقاس 7 بوصة تعمل باللمس.

– نظام دخول ذكي بدون مفتاح مع وجود زر لتشغيل السيارة.

– مستشعر مطر.

– مستشعرات صف أمامية وخلفية.

– فتحة سقف في الفئات الأعلي.

– نظام أتوماتيكي للتحكم في المكيف.





أبعاد السيارة

طول السيارة الكلي 4,620 متر وعرض 1,775 وارتفاع 1,485وطول قاعدة العجلات 2,700 متر و سعة خزان الوقود 51 لتر.





سعر السيارة

– فئة XLI بسعر 64,785 ريال سعودي.

– فئة XLI CVT بسعر 68,880 ريال سعودي.

– فئة XLI Executive 2.0L بسعر 75,495 ريال سعودي.

– فئة GLI 1,6 بسعر 79,495 ريال سعودي.

– فئة Sport Z بسعر 84,420 ريال سعودي.