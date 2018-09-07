عاجل.. السيسي يكرم أعضاء بعثة دورة ألعاب البحر المتوسط غدًا

ذكرت فضائية "أون لايف"، في نبأ عاجل لها، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي سيكرم أعضاء بعثة دورة ألعاب البحر المتوسط غدًا.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى يستقبل غدا الثلاثاء، البعثة الرياضية التى شاركت فى دورة ألعاب البحر المتوسط بإسبانيا.





وأضاف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، فى تصريحات صحفية، أن الرئيس السيسى سيكرم الأبطال والبطلات أعضاء البعثة الذين أحرزوا ميداليات فى مختلف الألعاب.





يذكر أن البعثة المصرية حققت 45 ميدالية متنوعة مقسمة إلى 18 ذهبية و11 فضية و16 برونزية.