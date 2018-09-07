على جمعة: "الضرائب حق الدولة.. علشان منبقاش زي سوريا والعراق

قالت متصلة، إنها تدفع ضرائب على كل شئ، فهل مازال فرض عليها أن تُخرج الزكاة؟.



وعقب الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، خلال حواره ببرنامج "والله أعلم" على فضائية "سي بي سي"، اليوم الإثنين، أن الزكاة حق الله، والضرائب حق الدولة مضيفًا: "علشان منبقاش زي سوريا والعراق".



وأضاف، أن الزكاة نوع من التكافل الاجتماعي لزيادة معدل دوران عجلة الانتاج، فهى التى تصد عنا الشر؛ لأن الله سبحانه وتعالى أمر بها، بينما بناء هيكل المجتمع من الضرائب شئ أخر.

