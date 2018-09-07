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المطرب المغربي الدوزي يحتفل بدخوله عالم الفن المصري مع شركة مزيكا (صور)

الإثنين 09/يوليه/2018 - 05:53 م
المطرب المغربي الدوزي يحتفل بدخوله عالم الفن المصري مع شركة مزيكا (صور)
المطرب المغربي الدوزي
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سعد نبيل - تصوير: ياسمين عليوة
 

وقع المطرب المغربي عبدالحكيم الدوزي، تعاقدة الاول بمصر، مع المنتج محسن جابر رئيس شركة مزيكا، وذلك ، بحضًور الملحن والموزع جلال حمداوي ، ومحمد محسن جابر مدير التطوير بشركة مزيكا.


وقام الدوزي، وجابر وأعضاء مجلس ادارة شركة مزيكا بالاحتفال بالتعاقد، بتقطيع تروتة الكيلب الاول للمطرب المغربي الذي يحمل عنوان "قمر".


بدأ الدوزي حياته الفنية وهو فى عمر 6 سنوات، وحصل على لقب أصغر مغنى راى، واستطاع أن يصل إلى العالمية بعد استقراره فى بلجيكا مع عائلته وغنائه فى عدد من الدول الأوروبية مثل كندا وهولندا و الولايات المتحدة الامريكية ، وقام بالغناء بأكثر من لغة وقدم 15 ألبوما غنائيا.

المطرب المغربي الدوزي يحتفل بدخوله عالم الفن المصري مع شركة مزيكا (صور)
المطرب المغربي الدوزي يحتفل بدخوله عالم الفن المصري مع شركة مزيكا (صور)
المطرب المغربي الدوزي يحتفل بدخوله عالم الفن المصري مع شركة مزيكا (صور)
المطرب المغربي الدوزي يحتفل بدخوله عالم الفن المصري مع شركة مزيكا (صور)
المطرب المغربي الدوزي يحتفل بدخوله عالم الفن المصري مع شركة مزيكا (صور)
المطرب المغربي الدوزي يحتفل بدخوله عالم الفن المصري مع شركة مزيكا (صور)
المطرب المغربي الدوزي يحتفل بدخوله عالم الفن المصري مع شركة مزيكا (صور)
المطرب المغربي الدوزي يحتفل بدخوله عالم الفن المصري مع شركة مزيكا (صور)
المطرب المغربي الدوزي يحتفل بدخوله عالم الفن المصري مع شركة مزيكا (صور)
المطرب المغربي الدوزي يحتفل بدخوله عالم الفن المصري مع شركة مزيكا (صور)
المطرب المغربي الدوزي يحتفل بدخوله عالم الفن المصري مع شركة مزيكا (صور)
المطرب المغربي الدوزي يحتفل بدخوله عالم الفن المصري مع شركة مزيكا (صور)
المطرب المغربي الدوزي يحتفل بدخوله عالم الفن المصري مع شركة مزيكا (صور)
المطرب المغربي الدوزي يحتفل بدخوله عالم الفن المصري مع شركة مزيكا (صور)
المطرب المغربي الدوزي يحتفل بدخوله عالم الفن المصري مع شركة مزيكا (صور)
المطرب المغربي الدوزي يحتفل بدخوله عالم الفن المصري مع شركة مزيكا (صور)
المطرب المغربي الدوزي يحتفل بدخوله عالم الفن المصري مع شركة مزيكا (صور)
المطرب المغربي الدوزي يحتفل بدخوله عالم الفن المصري مع شركة مزيكا (صور)
المطرب المغربي الدوزي يحتفل بدخوله عالم الفن المصري مع شركة مزيكا (صور)
المطرب المغربي الدوزي يحتفل بدخوله عالم الفن المصري مع شركة مزيكا (صور)
طباعة
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