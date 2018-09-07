المطرب المغربي الدوزي يحتفل بدخوله عالم الفن المصري مع شركة مزيكا (صور)

وقع المطرب المغربي عبدالحكيم الدوزي، تعاقدة الاول بمصر، مع المنتج محسن جابر رئيس شركة مزيكا، وذلك ، بحضًور الملحن والموزع جلال حمداوي ، ومحمد محسن جابر مدير التطوير بشركة مزيكا.





وقام الدوزي، وجابر وأعضاء مجلس ادارة شركة مزيكا بالاحتفال بالتعاقد، بتقطيع تروتة الكيلب الاول للمطرب المغربي الذي يحمل عنوان "قمر".



